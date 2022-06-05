В ВОЗ поступили сведения о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян из 27 стран

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян», — отметили в организации. Эти сведения пришли «из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — отмечается в бюллетене.
Подчеркивается, что с 26 мая по 2 июня было выявлено 523 новых случая оспы обезьян. По состоянию на 2 июня не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах. ВОЗ расценивает риск распространения болезни на глобальном уровне как «умеренный». Информация о заболевании в основном поступает из системы здравоохранения, в том числе клиник сексуального здоровья. При этом в большинстве случаев речь идет о мужчинах, совершивших половой акт с мужчинами, «но не исключительно о них», отметили в ВОЗ. Больше всего заразившихся выявлено в Великобритании — 207. Далее следуют Испания (156), Португалия (138), Канада (58), Германия (57), Франция (33), Нидерланды (31), Италия (20), США (19) и Бельгия (12). В остальных 17 странах число случаев не превышает 10.
На настоящий момент известно, что обнаруженный в неэндемичных государствах вирус оспы обезьян принадлежит к западноафриканской кладе. Вместе с тем в большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Лишь небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию. «Внезапное и непредвиденное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что могла происходить скрытая передача [вируса], продолжавшаяся неопределенное время, прежде чем произошел рост [заражений]», — констатировали в ВОЗ.
Что касается эндемичных для вируса оспы обезьян стран, то с начала 2022 года в ВОЗ из 44 государств поступили сведения в общей сложности о 1 408 заболевших. В 66 случаях болезнь закончилась летальным исходом. Больше всего случаев заражения и смерти за этот период зафиксировано в Демократической Республике Конго (ДРК) — 1 284 и 58 соответственно.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.