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13:56 (мск), источник: Российская газета

Умер актер, режиссер «Кукарачи» Темур Чхеидзе

5 июня на 79-м году жизни скончался советский, грузинский, российский актер, режиссер, сценарист и театральный деятель, народный артист Грузинской ССР и РФ Темур Чхеидзе. Об этом сообщили СМИ страны.

Источник: РИА "Новости"

Темур Нодарович Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Работал в драматическом театре города Зугдиди, был режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, работал в театре имени Шота Руставели. С 1980 по 1991 годы — главный режиссер театра имени Марджанишвили. Читал лекции в Театральном институте Грузии, двенадцать лет был художественным руководителем Телецентра страны. С 1991 года работал в Санкт-Петербургском Большом Драматическом театре имени Товстоногова, с 2004-го — главный режиссер БДТ — после долгих уговоров. В 2007 году Чхеидзе сменил Кирилла Лаврова на посту художественного руководителя театра. Лауреат Ленинской премии 1986 года, был награжден орденом Почета.

В 1982-м дебютировал как режиссер, поставив по своему сценарию на «Грузияфильм» «Кукарачу» — экранизацию рассказа Нодара Думбадзе. Среди других постановок Чхеидзе — фильмы-спектакли «Маскарад», «Мария Стюарт», «Дядюшкин стон», «Власть тьмы». Как актер снялся в «Оживших легендах», «Господах авантюристах», «Воскресном дне», сыграл главную роль в социальной драме «Твой сын, Земля».

Олег Усков

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