Умер актер, режиссер «Кукарачи» Темур Чхеидзе

Темур Нодарович Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Работал в драматическом театре города Зугдиди, был режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, работал в театре имени Шота Руставели. С 1980 по 1991 годы — главный режиссер театра имени Марджанишвили. Читал лекции в Театральном институте Грузии, двенадцать лет был художественным руководителем Телецентра страны. С 1991 года работал в Санкт-Петербургском Большом Драматическом театре имени Товстоногова, с 2004-го — главный режиссер БДТ — после долгих уговоров. В 2007 году Чхеидзе сменил Кирилла Лаврова на посту художественного руководителя театра. Лауреат Ленинской премии 1986 года, был награжден орденом Почета.
В 1982-м дебютировал как режиссер, поставив по своему сценарию на «Грузияфильм» «Кукарачу» — экранизацию рассказа Нодара Думбадзе. Среди других постановок Чхеидзе — фильмы-спектакли «Маскарад», «Мария Стюарт», «Дядюшкин стон», «Власть тьмы». Как актер снялся в «Оживших легендах», «Господах авантюристах», «Воскресном дне», сыграл главную роль в социальной драме «Твой сын, Земля».