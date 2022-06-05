Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России полностью не отступила

«Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тыс. пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тыс. пациентов находится в тяжелом состоянии», — сказал он.
«В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем [проходить] ревакцинацию раз в шесть месяцев», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Министр отметил, что для этого доступен препарат «Спутник Лайт» или один из компонентов «Спутника V».
По словам министра, распространенность коронавируса в мире значительно сокращается, но нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости. «Да, распространенность значительно сокращается. Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», — сказал Мурашко.
С начала пандемии в мире зафиксировали около 531,7 млн заражений коронавирусом и около 6,3 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировали 18 351 851 случай заражения, умерли 379 520 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.