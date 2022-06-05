Патриарх Кирилл призвал противопоставить интернету религию

По словам патриарха, находящаяся под воздействием информационного потока молодежь не всегда способна критически воспринимать получаемые из интернета сведения. Противопоставить некритическому восприятию информации, по мнению главы РПЦ, следует религию. Патриарх добавил, что религия поможет развитию у молодежи патриотического духа.
«Это [религиозное воспитание и образование] нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается в том числе и подлинный патриотизм, — любви к Отечеству», — обратился к прихожанам патриарх.
Ранее в Совете Федерации патриарх призвал запретить проведение абортов в частных клиниках и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Он отметил, что это могло бы стать частью мер по защите прав ребенка на жизнь.