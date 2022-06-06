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06:56 (мск), источник: ТАСС Наука

Красноярские ученые разработали порошковые краски, устойчивые к коррозии

ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Исследователи Института физики им. Л. В. Киренского Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН и Сибирского федерального университета (СФУ) разработали порошковые краски с добавлением нановолокон оксида алюминия. Благодаря им покрытие стало вдвое прочнее и устойчивее к коррозии. Новые краски могут заменить дорогие импортные аналоги, сообщили в пресс-службе Киренского Красноярского научного центра СО РАН в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Красноярские ученые разработали новые порошковые краски с добавлением нановолокон оксида алюминия. Основная их функция — армирование полимерного покрытия. Благодаря добавке из нановолокон разработанное покрытие стало в два раза прочнее и устойчивее к коррозии», — отметили в пресс-службе.

Результаты фундаментальных исследований опубликованы в журналах Polymers и Journal of Physics: Conference Series.

В настоящее время в качестве покрытий для металлических корпусов и профилей используются порошковые краски на основе полиэфирных и эпоксидных смол. Часто они недолговечны и быстро разрушаются под воздействием солнца.

Как пояснил ведущий инженер отдела молекулярной электроники КНЦ СО РАН, доцент Сибирского федерального университета Михаил Симунин, при увеличении прочности и коррозионной стойкости цена красок с добавлением нановолокон оксида алюминия почти не повышается.

«Мы уже выпустили промышленную партию краски. Образцы такого типа уже прошли тестирование в испытательном сертификационном центре. Помимо того, разработанные краски могут заменить импортные дорогостоящие аналоги», — цитируют Симунина в пресс-службе.

Новые краски можно применять для любых проводящих материалов — например, покрывать корпуса холодильников и других приборов. Также они будут полезны для корабельного такелажа, дорожных знаков и ретранслирующего оборудования.

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