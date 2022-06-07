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10:19 (мск),

Поддержка регионов: как появляются новые дороги, мосты и школы

В регионах России началось освоение инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), одного из инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню». Подробнее о проектах, реализуемых благодаря ИБК, читайте в нашем материале.

Государство выделяет регионам ИБК по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет для строительства и ремонта школ, больниц, мостов, дорог и т. д. Погашение кредита начинается с третьего года после его получения, что позволяет снизить нагрузку на региональные бюджеты.

«ИБК — мощный инструмент развития регионов, благодаря которому в ближайшее время можно будет увидеть позитивные изменения в городской среде», — рассказал первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

Строительные работы на средства ИБК уже ведутся на 50 объектах в 19 субъектах РФ, в том числе в Пермском крае, Татарстане, Калужской области.

Пермский край

На деньги из местного бюджета и ИБК, который федеральные власти одобрили Пермскому краю в прошлом году, в регионе началось строительство трассы ТР-53. Это будет четырехполосная магистраль с разделительной полосой. Ее протяженность составит 8,7 км. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы.

Детали:

  • Дорога соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной Соликамской улице.
  • Будут построены: транспортная развязка с мостом через реку Ива, путепровод тоннельного типа, проезды, пешеходные части, также будет установлено освещение, комплексы фото- и видеофиксации, автобусные остановки. Первый этап строительства включает в себя и мостовой переход от ул. Юрша до ул. Грибоедова.
  • Будут переустроены надземные и подземные коммуникации, обустроена ливневая канализация и четыре очистных сооружения.
  • Работы планируется выполнить до декабря 2024 года.

Санкт-Петербург

До конца 2022 года на Васильевском острове Санкт-Петербурга запустят движение по новой транспортной развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД). I этап строительства дорожного комплекса стартовал в сентябре 2021 года. II этап завершится в 2024 году.

Детали:

  • Развязка нужна, чтобы намывные территории Васильевского острова, которые сейчас застраиваются, получили транспортную доступность.
  • Васильевский остров получит дополнительную связь с северными и южными районами Санкт-Петербурга.
  • Интенсивность движения составит около 55 тысяч автомобилей в сутки.

Калужская область

За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Обнинске Калужской области модернизируют общественный транспорт. К концу июня 2022 года город получит 46 новых автобусов.

Республика Татарстан

В Казани на средства ИБК строится участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы, с двумя транспортными развязками, тремя подземными и одним надземным пешеходным переходом. Также будут реконструированы улицы Осиновская, Болотникова, Фрунзе, Залесная, Горьковское шоссе и участок от улицы Музыкальной до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».

Свердловская область

В Свердловской области благодаря ИБК реализуется пятнадцать проектов. Один из них — планировочный район «Солнечный» в Екатеринбурге. Здесь началось строительство школьного комплекса на 1200 мест с блоком дополнительного образования. Работы планируют завершить в 2023 году. Помимо этого в столице области реконструируются 2-я Новосибирская и Лучистая улицы и строится трамвайная линия от трамвайного кольца на улице Окружной.

Также на средства ИБК реализуется микрорайон «Новокольцовский». Он включает в себя два объекта, один из которых — «Реконструкция и строительство улично-дорожной сети, в рамках подготовки к Летней Универсиаде 2023 года в г. Екатеринбурге».

Федеральный проект «Инфраструктурное меню» одна из 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством РФ в июле 2021 года. Реализуемые в форме федеральных проектов инициативы делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой прописаны конкретные результаты на периоды до 2024 и до 2030 годов. Проекты призваны повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.

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