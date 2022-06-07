Поддержка регионов: как появляются новые дороги, мосты и школы

Государство выделяет регионам ИБК по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет для строительства и ремонта школ, больниц, мостов, дорог и т. д. Погашение кредита начинается с третьего года после его получения, что позволяет снизить нагрузку на региональные бюджеты.
«ИБК — мощный инструмент развития регионов, благодаря которому в ближайшее время можно будет увидеть позитивные изменения в городской среде», — рассказал первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.
Строительные работы на средства ИБК уже ведутся на 50 объектах в 19 субъектах РФ, в том числе в Пермском крае, Татарстане, Калужской области.
На деньги из местного бюджета и ИБК, который федеральные власти одобрили Пермскому краю в прошлом году, в регионе началось строительство трассы ТР-53. Это будет четырехполосная магистраль с разделительной полосой. Ее протяженность составит 8,7 км. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы.
До конца 2022 года на Васильевском острове Санкт-Петербурга запустят движение по новой транспортной развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД). I этап строительства дорожного комплекса стартовал в сентябре 2021 года. II этап завершится в 2024 году.
За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Обнинске Калужской области модернизируют общественный транспорт. К концу июня 2022 года город получит 46 новых автобусов.
В Казани на средства ИБК строится участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы, с двумя транспортными развязками, тремя подземными и одним надземным пешеходным переходом. Также будут реконструированы улицы Осиновская, Болотникова, Фрунзе, Залесная, Горьковское шоссе и участок от улицы Музыкальной до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».
В Свердловской области благодаря ИБК реализуется пятнадцать проектов. Один из них — планировочный район «Солнечный» в Екатеринбурге. Здесь началось строительство школьного комплекса на 1200 мест с блоком дополнительного образования. Работы планируют завершить в 2023 году. Помимо этого в столице области реконструируются 2-я Новосибирская и Лучистая улицы и строится трамвайная линия от трамвайного кольца на улице Окружной.
Также на средства ИБК реализуется микрорайон «Новокольцовский». Он включает в себя два объекта, один из которых — «Реконструкция и строительство улично-дорожной сети, в рамках подготовки к Летней Универсиаде 2023 года в г. Екатеринбурге».
Федеральный проект «Инфраструктурное меню» одна из 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством РФ в июле 2021 года. Реализуемые в форме федеральных проектов инициативы делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой прописаны конкретные результаты на периоды до 2024 и до 2030 годов. Проекты призваны повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.