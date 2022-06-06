14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что длинная шея нужна жирафам для драк
Теория Чарльза Дарвина оказалось неверной.
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Ученые из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук в Пекине открыли истинную причину удлинения шеи жирафов в ходе эволюции, пишет Daily Mail. В «Происхождении видов» английский натуралист Чарльз Дарвин писал: «Весь организм этого невероятного существа хорошо приспособлен для поиска пищи на верхних ветвях деревьев». Но оказалось, что это не совсем верно.
Китайские ученые утверждают, что шея жирафов удлинялась на протяжении миллионов лет, так как это — эффективное оружие. Они пришли к такому выводу после анализа окаменелостей «странного» раннего вида жирафов под названием Discokeryx xiezhi, который жил в регионе Синьцзян на северо-западе Китая 17 миллионов лет назад.
Вместо двух рожек у них был один костяной «купол», а сложное сочленение между черепом и шейными позвонками было приспособлено к столкновениям лбами в битвах за самок. Ученые утверждают, что чем длиннее была шея — тем сильнее удар. И скорее всего, способность бить противника таким образом была ключом к выживанию вида: у ранних особей Discokeryx xiezhi шеи по отношению к современным жирафам были очень короткие.
Олеся Маевская