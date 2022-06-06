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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть «дорисовала» шедевры мировой классики

Мона Лиза стоит на ногах, а девушка с жемчужной сережкой обрела дом.

Представленная в апреле 2022 года нейросеть DALL-E 2, как выяснилось, способна не только создавать изображения с нуля и менять их визуальное состояние, но и «дорисовывать» существующие картинки. И картины.

Блогер Денис Ширяев и автор Telegram-канала «Нейросети и Блендер» представили подборку классических картин, дополненных алгоритмами машинного обучения.

DALL-E 2 предложила восемь альтернативных «дополненных» вариантов шедевров великих художников, из которых блогеры выбирали лучшие.

Олеся Маевская

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