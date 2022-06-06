17:07 (мск), источник: Газета.Ру
Слово «хайп» стало самым распространенным англицизмом среди россиян
Абсолютно большинство россиян (83%) согласились с тем, что в последние годы замечают все больше новых слов и сленговых выражений в русском языке.
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Об этом говорится в совместном исследовании о языковых изменениях образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства ResearchMe. Результаты опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».
Так, респонденты подчеркнули, что видят причину в активном распространении слов и выражений во влиянии Интернета, диджитализации повседневной жизни, поп-культурных веяниях и молодежных трендах.
Кроме этого, оказалось, что свыше четверти россиян (28%) позитивно относятся к изменениям в русском языке, считая появление новых слов естественным процессом, обогащающим речь. Самыми толерантными к нововведениям оказались опрошенные возрастом 25−34 года. Тогда как почти треть респондентов (31%) придерживается нейтральной позиции: удобные нововведения приживаются, а бесполезные со временем естественным образом исчезают.
Ситуация отличается в отношении к англицизмам. Только каждый пятый россиянин оценивает их использование в позитивном ключе, отмечая их важную роль в восполнении отсутствующих в русском языке слов и лаконичности речи. 40% относятся к англицизмам нейтрально, а 42% — негативно. Чаще всего отрицательную оценку англицизмам дают взрослые люди в возрасте от 35 до 55 лет (54%).
Если говорить о периодике, то 28% респондентов употребляют англицизмы в своей речи регулярно. А 30% используют их чаще всего на работе или в учебе.
«Современный русский очень много заимствует из английского языка. Но это не слепое копирование. Ведь русский довольно активно адаптирует англицизмы, меняя в них и фонетику, и грамматику. Например, в словах “random” и “рандомный”, русский и английский звуки “р” различны. А такие слова, как “спойлер” и “чит” обросли внушительной морфологической адаптацией и имеют много однокоренных версий: “спойлерить” и “проспойлерить”, “читить” и “читерство”. Не нужно бояться заимствований. Они делают язык богаче, выразительнее, позволяют нам говорить о больших тонкостях, чем если бы заимствований не было», — прокомментировал Александр Пиперски, кандидат филологических наук, автор курса «Русский язык в эпоху Digital» в Skillbox.
Самым популярным англицизмом среди россиян является слово «фейк» — так отвечают 29% респондентов. Каждый десятый чаще всего употребляет слово «хайп». 8% любят употреблять в речи слово «митинг», 7% используют слова «аппрув» и «уик-энд», а 5% — «кринж», «месседж», «фиксить» и «инсайт».
При этом самыми раздражающими англицизмами опрошенные считают слова «краш» (11%), «брейншторм» (3%) и «дедлайн» (3%).
В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.