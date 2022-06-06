16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
78-летний выпускник получил аттестат о среднем образовании 60 лет спустя
И все из-за небольшого штрафа.
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78-летний Тед Сэмс формально окончил среднюю школу Сан-Габриэль (Калифорния, США) в 1962 году, но его диплом больше полувека пролежал в школьном сейфе, пишет abc7. 60 лет назад, за 5 дней до конца учебного года, он попал в неприятности и пропустил решающий выпускной экзамен.
Несмотря на это, летом Тед сдал экзамены, но диплом так и не получил, так как задолжал школе $4,80 — штраф за книгу, которую не вернул в библиотеку. Через какое-то время мужчине стало стыдно возвращаться за дипломом. Эту историю 78-летний выпускник много раз рассказывал дочери, которая решила восстановить справедливость.
Она обратилась в школу, где ей не только помогли найти документ, но и пригласили Сэмса сразу на выпускной, который он когда-то пропустил. Облаченному в мантию и шапочку Теду вручили тот самый диплом, который десятилетиями пылился в школьной картотеке. Выпускник признается, что это был один из самых приятных моментов в его жизни.
Олеся Маевская