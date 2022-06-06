Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
16Праздничный салют в честь Дня Победы
16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

78-летний выпускник получил аттестат о среднем образовании 60 лет спустя

И все из-за небольшого штрафа.

78-летний Тед Сэмс формально окончил среднюю школу Сан-Габриэль (Калифорния, США) в 1962 году, но его диплом больше полувека пролежал в школьном сейфе, пишет abc7. 60 лет назад, за 5 дней до конца учебного года, он попал в неприятности и пропустил решающий выпускной экзамен.

Несмотря на это, летом Тед сдал экзамены, но диплом так и не получил, так как задолжал школе $4,80 — штраф за книгу, которую не вернул в библиотеку. Через какое-то время мужчине стало стыдно возвращаться за дипломом. Эту историю 78-летний выпускник много раз рассказывал дочери, которая решила восстановить справедливость.

Она обратилась в школу, где ей не только помогли найти документ, но и пригласили Сэмса сразу на выпускной, который он когда-то пропустил. Облаченному в мантию и шапочку Теду вручили тот самый диплом, который десятилетиями пылился в школьной картотеке. Выпускник признается, что это был один из самых приятных моментов в его жизни.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь