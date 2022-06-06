Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

«На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин», — говорится в сообщении.
Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. 21 марта 1973 года был назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, работал в открытом космосе. Был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», руководителем программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны.
«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит «Роскосмос» слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.