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18:14 (мск), источник: © РИА Новости

Умер советский летчик-космонавт Валерий Рюмин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Советский космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета общей продолжительностью 371 сутки, умер на 83-м году жизни, сообщил в понедельник «Роскосмос».

Источник: © РИА Новости

«На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин», — говорится в сообщении.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. 21 марта 1973 года был назначен на должность космонавта-испытателя. Совершил четыре полета в космос общей продолжительностью более 371 суток, работал в открытом космосе. Был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», руководителем программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит «Роскосмос» слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

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