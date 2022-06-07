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04:08 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд пообещал «июльскую» погоду в Москве к концу недели

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Температура в Москве в конце недели будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

«К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — 14−16 градусов, дневные — 24−27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату. Существенных осадков не ожидается», — сказал Вильфанд.

Он пояснил, чем вызвано такое потепление.

«Отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс, адвекция воздушных масс будет с юга. Понятно, что это настоящее тепло», — уточнил Вильфанд.

Синоптик добавил, что еще одним фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой, из-за чего ожидается более облачная погода.

«Поверхность почвы не будет охлаждаться, потому что облака будут этому препятствовать», — пояснил Вильфанд.

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