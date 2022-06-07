11:08 (мск), источник: Моя Планета
Cамый большой аэропорт в мире
Рекорды воздушных гаваней и интересные факты.
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Международный аэропорт Король Фахд в Саудовской Аравии по праву носит звание самого большого аэропорта в мире. Королевская воздушная гавань занимает территорию в 776 км². Страшно подумать — по суммарной площади саудовский аэропорт почти догнал Нью-Йорк! С Америкой «Короля Фахда» связывает не только Нью-Йорк: на месте аэропорта раньше была авиабаза ВВС США. На территории транспортного хаба, кажется, есть все и даже больше: большой жилой комплекс, вмещающая 2000 верующих мечеть, теплицы… Интересный факт: при всем великолепии, «Король Фахд» не входит даже в топ-100 аэропортов мира по загруженности, принимая около 10 млн пассажиров в год. Причина проста — до него очень неудобно добираться.
С недавнего времени крупнейшим аэровокзалом Европы стал международный аэропорт Стамбул, который «подвинул» парижский аэропорт имени Шарля де Голля (32,3 км²). Впрочем, по загруженности главный турецкий хаб уступает и французскому визави, и лондонскому Хитроу, который за 2019 год принял свыше 80 млн пассажиров. Стамбульский аэропорт отличается сложными решениями архитектурного пространства, огромным количеством лаунж-зон и выставочных галерей. Здесь есть даже спа-центр, парковка на 70 000 автомобилей и шесть взлетно-посадочных полос.
Как мы уже выяснили, саудовский «Король Фахд» — лидер мирового топа, соответственно, в Азии он тоже самый большой. На втором месте по площади находится китайский Пекин Дасин (46,6 км²) Этот аэропорт известен своей уникальной формой — терминал выполнен в виде шестиконечной «морской звезды». Такая инженерная находка помогает пассажирам быстрее добраться до выходов на посадку. Кроме того, каждый из «щупалец» звезды посвящен отдельной теме из китайской культуры — чаю, шелкографии, чаю, фарфору и др. По некоторым прогнозам, Пекин Дасин, который в 2021-м принял 25 млн пассажиров, к 2040 году станет самым загруженным аэропортом в мире.
Лидером среди американских аэропортов по площади является аэровокзал Денвера — 135,7 км². На удивление, воздушная гавань далеко не самого крупного города США занимает второе место в мире по размеру. Денверский аэропорт любопытен и тем, что вокруг него ходит множество странных слухов. Уже одно то, что взлетные полосы хаба расположены в форме свастики, может многих озадачить. Согласно расхожей теории заговора, огромные площади аэропорта служат также для размещения подземного концлагеря. На территории аэропорта также есть зловещая десятиметровая скульптура «Синий мустанг», которого прозвали «Блюцифером» из-за красных светящихся глаз.
Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо в Кемптон-Парке, городе на востоке Южно-Африканской Республики, — крупнейший аэровокзал в Африке. Площадь всего комплекса составляет 16,7 км², а с 2020 года это второй по загруженности аэропорт континента. Воздушную гавань назвали в честь политика, выступающего против апартеида — Оливера Реджинальда Тамбо.
Крупнейшим аэропортом Австралии многие считают международный аэропорт Сидней имени Кингсфорда Смита, знаменитый тем, что его взлетно-посадочные полосы возведены прямо на воде. Однако сиднейский аэровокзал лишь самый загруженный в регионе, так как обслуживает около 8 млн пассажиров в год. Самым же большим по площади является аэропорт Брисбен — 27 км².
Международный аэропорт Шереметьево (SVO), расположенный в Подмосковье — крупнейшая воздушная гавань России. Однозначных данных об общей площади аэропорта нет, но известно, что площадь всех восьми терминалов хаба составляет более 570 км², и по этому показателю аэропорт входит в топ-5 по Европе. Шереметьево лидирует и по загруженности — в рекордном 2019 году аэровокзал принял почти 50 млн пассажиров. Другое интересное достижение главного аэропорта России — Шереметьево регулярно признают самым пунктуальным аэропортом Европы и даже мира, потому что самолеты чаще всего вылетают отсюда и прилетают сюда вовремя.
По площади у Шереметьево нет конкурентов — у ближайшего «оппонента», аэропорта Внуково, главный терминал занимает площадь всего 270 км². Домодедово еще меньше по размеру — все рейсы здесь обслуживает один пассажирский терминал площадью 135 км². Впрочем, это не мешает Домодедово бороться за звание самого загруженного авиационного хаба России. По пассажиропотоку он не сильно отстает от Шереметьево — к примеру, по итогам 2021 года разрыв составил всего 5 млн пассажиров.