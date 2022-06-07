14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под антарктическим льдом обнаружили «скрытый» мир микроскопических ракообразных
Их называют бокоплавами.
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Ученые из университетов Веллингтона, Окленда и Отаго, Национального института водных и атмосферных исследований (Niwa) и геологических и ядерных наук, решили выяснить, какую роль эстуарий (однорукавное русло реки) может играть в вызванном климатом таянии шельфовых ледников. В этом их поддержало Antarctica New Zealand — государственное учреждение, ответственное за деятельность Новой Зеландии в Антарктике, поддержку ведущих мировых научных достижений и защиту окружающей среды.
Пробурив эстуарий на глубину 500 метров, новозеландские ученые нашли «затерянный мир» под шельфовым ледником Росса, пишет The Guardian. Их камера была окружена маленькими бокоплавами — ракообразными того же происхождения, что и лобстеры, крабы и клещи.
«Некоторое время мы думали, что с камерой что-то не так, но когда фокус улучшился, мы заметили рой членистоногих размером около 5 мм», — прокомментировал ученый Niwa Крейг Стивенс.
Ученые знали, что подо льдами Антарктиды скрывалась сеть пресноводных водоемов, но они практически не изучены. Исследователи оставили камеру и другое оборудование в пробуренной скважине, чтобы выяснить, в чем уникальность этих вод.
Олеся Маевская