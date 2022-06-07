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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы побили мировой рекорд по количеству собранных вместе русалок

Осталось его зафиксировать.

В городе Плимут, Англия 388 русалов и русалок побили мировой рекорд, пишет The Sun. Предыдущий рекорд — 300 человек.

Теперь фанаты морской тематики затаив дыхание ждут, пока жюри Книги рекордов Гиннесса официально зафиксирует их удивительный подвиг. Собрать такое количество людей было относительно просто: все они были участниками конкурса Mermaid Challenge-2022.

Каждая «русалочка» должна была в обязательном порядке втиснуться в облегающий рыбий хвост, закрывающий ступни. Футболки были запрещены: строгий дресс-код предполагал лишь купальники, лифы и даже ракушки. Многие даже пришли в париках а-ля «диснеевская Ариэль».

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Олеся Маевская

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