Ученый-эколог утверждает, что фицройя кипарисовидная из Чили — самое старое дерево в мире

Он считает, что оно может считаться древнейшим из всех растущих на Земле деревьев. Баричивич еще не опубликовал статью с описанием своего исследования дерева, которое получило наименование Alerce Milenario (Фицройя Тысячелетия), или Gran Abuelo (Прадедушка), но планирует сделать это в ближайшие месяцы. Тем временем он представляет свои выводы на различных встречах и конференциях, пишет Phys.org.
Фицройя Fitzroya cupressoides — монотипный род древесных растений из семейства кипарисовых, имеющий лишь один-единственный вид. Фицройя названа в честь Роберта Фицроя, капитана корабля Beagle, на котором в 1831—1836 годах совершил свое историческое кругосветное плаванье Чарлз Дарвин, однако испанское название этого растения, как и парка, алерсе.
Сам Баричевич вырос в окрестностях национального парка, оба его родителя работали там смотрителями, но лишь недавно он начал всерьез изучать дерево Alerce Milenario. Взяв неразрушающий образец керна для подсчета годичных колец, не доходивший до сердцевины ствола, эколог получил частичную оценку возраста. Собрав образцы кернов с других, более молодых деревьев того же типа, растущих поблизости, Баричевич использовал статистическое моделирование, чтобы сделать обоснованное предположение об истинном возрасте дерева, который оказался равен 5484 годам, что опережает предыдущий рекорд самого старого дерева более чем на 600 лет. Прежний рекорд принадлежал щетинистой сосне, растущей в Калифорнии, которой, согласно некоторым исследованиям, 4853 года.
Баричивич признает, что потребуются еще дополнительное исследование, чтобы подтвердить этот возраст, например, путем извлечения полноценного керна. Но пока он призывает чилийское правительство усилить защиту подобных деревьев, представляющих собой большую историческую ценность.