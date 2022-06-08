В Тюмени создали умную сити-ферму

ТЮМЕНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Тюменские ученые создали умную сити-ферму, где в лаборатории разрабатывают технологию определения того, чего не хватает растениям для произрастания в больших теплицах и в открытом грунте. Ученые уже начали работать в лаборатории с клубникой, сообщили журналистам во вторник в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.
«“Сити-ферма” — так называют лабораторию института X-BIO ТюмГУ, выполняющую проект Западно-Сибирского межрегионального НОЦ “Интеллектуальная система биологической защиты растений в модульных агробиотехкомплексах” ее сотрудники. Задача сити-фермы — получить технологию, которая будет полезна в больших теплицах и в открытом грунте. Эксперимент по созданию интеллектуальной фермы заключается в том, что робот, подключенный от нейросети, движется вдоль рядов растений, фотографирует каждое и определяет, чего не хватает каждому растению», — говорится в сообщении.
По словам специалистов фермы, сейчас нет идеального расчетного профиля для растений. У фермера и агронома профиль свой, приблизительный. «А мы под каждый сорт составим свой профиль, идеальный для этого сорта. Создадим робота, который будет на ранней стадии распознавать заболевание и подавать сигнал. Сегодня часто бывает, что заболевания растений своевременно не выявляются, и владельцы теплиц несут огромные убытки», — отмечается в сообщении.
Ученые уже начали работать с клубникой. Скоро рядом появится вертикальная ферма, где будут исследовать томаты, огурцы и карликовую малину. В промышленных агробиокомплексах растения страдают от бактериальных и вирусных заболеваний, вредителей, нехватки питательных веществ. Поэтому в перспективе ученые собираются изучить вредителей и энтомофагов, их пожирающих. «Автоматизированные комплексы для выращивания сельскохозяйственных культур — перспективное направление исследований и разработок, к тому же сегодня актуальное в рамках импортозамещения продовольственных технологий», — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Западно-Сибирский НОЦ открыт в 2019 году одним из первых в стране, функционирует на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Приоритетными направлениями центра стали «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения», «Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции». В структуре Западно-Сибирского межрегионального НОЦ десять университетов, 14 научных организаций и центров, семь организаций реального сектора экономики.