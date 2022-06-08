Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы не было работыКаждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
12Полное затмение кровавой суперлуны
11:42 (мск), источник: Известия

Мошенники применяют новую уловку с верификацией номеров

Мошенники, которые похищают деньги со счетов граждан, продолжают совершенствовать свои методы. Как рассказали «Известиям» в Group-IB, появился новый сценарий обмана клиентов банков.

Источник: Reuters

«Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. “Специалист” предлагает верифицировать телефонный номер в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера», — описал схему руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Если абонент согласен, его переключают на бота, который просит ввести номер телефона, а потом оправленный в SMS код.

«Затем происходит списание денег. В случае отказа несговорчивому клиенту поступают звонки с других подменных номеров с вопросом, почему он прекратил общение с сотрудником службы безопасности, или пишут в Telegram, используя в качестве аватарки логотип банка», — сообщил эксперт.

Такая атака с использованием символики кредитных организаций в популярном мессенджере — тоже новинка на «рынке мошенников», уточнили в компании по кибербезопасности.

Методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, подтвердили в пресс-службе Центробанка.

«При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. За пять месяцев этого года Банк России инициировал блокировку 143,9 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан», — сказали в ЦБ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь