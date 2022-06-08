ПФР раскрыл число отказов в переводе пенсий за рубеж из-за санкций

Из-за иностранных санкций зарубежные банки начали отклонять переводы Пенсионного фонда России (ПФР) в адрес российских пенсионеров, проживающих за рубежом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе фонда, не уточнив конкретных обстоятельств таких трудностей.
«Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — рассказали в ПФР.
В апреле правительство выпустило постановление, которое регламентирует особенности выплаты пенсий до конца 2022 года на фоне ограничительных мер, напомнили в ПФР. Согласно ему переводы за границу продолжаются в установленном порядке через кредитное учреждение, не включенное в «санкционные списки». О каком именно кредитном учреждении идет речь, в ПФР не уточнили. Ранее эти функции выполнял Сбербанк, однако на данный момент он находится под блокирующими санкциями США, его активы заморожены в Великобритании, а Евросоюз планирует отключить банк от SWIFT с 14 июня.
Если зарубежный счет не принимает средства ПФР, то фонд направляет пенсионеру уведомление о том, что он может подать заявление о получении выплат в рублях на территории России. В заявлении необходимо указать реквизиты счета, открытого в отечественном банке.
Если выплата невозможна, но гражданин не представил другие реквизиты, то выплата пенсий приостанавливается. При первой возможности платежи будут восстановлены с доплатой за все прошлое время, пояснили в ПФР.
При этом общее число зарубежных пенсионеров снизилось почти в три раза: в 2020-м оно достигало 341 тыс. человек, сообщалось в отчете Пенсионного фонда.
РБК направил запрос в Минтруд.
О проблемах с выплатами пенсий в конце апреля заявляло, в частности, российское посольство в Латвии. В дипмиссии указали, что западные санкции прежде всего негативно влияют на благополучие «рядовых граждан, представителей наименее защищенных слоев». В качестве примера в посольстве сообщили об отказе ряда латвийских банков обслуживать счета получателей пенсий, которым они поступают из российских банков.
«Тысячи людей преклонного возраста рискуют лишиться единственного источника средств к существованию. Многие фактически будут поставлены на грань выживания», — описали тогда ситуацию в российском посольстве в Латвии.