Франция присоединилась к Соглашениям «Артемиды» по освоению Луны

«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей Соглашение “Артемиды”», — говорится пресс-релизе.
Документ подписал генеральный директор французского Национального центра космических исследований Филипп Батист. Церемония состоялась во вторник, 7 июня. Мероприятие организовал посол Франции в Вашингтоне Филипп Этьен. На церемонии также присутствовал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.
Ранее Лайф писал, что Китай запустил космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14». В состав экипажа вошли три космонавта: командир экипажа Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина — космонавт Китая Лю Ян. Команда проведёт на орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев и станет третьим на борту китайской космической станции.