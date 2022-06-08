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08:32 (мск), источник: Life.ru

Франция присоединилась к Соглашениям «Артемиды» по освоению Луны

Франция присоединилась к разработанным Соединёнными Штатами Америки Соглашениям «Артемиды», которые предписывают нормы поведения в космосе и об освоении Луны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Источник: Depositphotos

«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей Соглашение “Артемиды”», — говорится пресс-релизе.

Документ подписал генеральный директор французского Национального центра космических исследований Филипп Батист. Церемония состоялась во вторник, 7 июня. Мероприятие организовал посол Франции в Вашингтоне Филипп Этьен. На церемонии также присутствовал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Ранее Лайф писал, что Китай запустил космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14». В состав экипажа вошли три космонавта: командир экипажа Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина — космонавт Китая Лю Ян. Команда проведёт на орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев и станет третьим на борту китайской космической станции.

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