Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы не было работыКаждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
09:59 (мск), источник: ТАСС

Россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Длинные выходные с 11 июня, субботы, по 13 июня, понедельник, и последующая четырехдневная рабочая неделя ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Роструда.

Источник: Агентство «Москва»

«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — пояснили в Роструде.

В Роструде напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

«В случае если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом», — пояснили в ведомстве.

Согласно производственному календарю следующие длинные выходные ожидают россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства.

Справка
Отпуск, санкции и COVID. Где российским туристам отдыхать этим летомПосле начала военной спецоперации на Украине более 30 стран Европы на взаимной основе прекратили авиасообщение с Россией, еще часть направлений по-прежнему недоступна для посещения из-за антикоронавирусных мер
 Две страны отказались в своих торговых расчетах использовать американский доллар
"Если Финляндия войдет в НАТО, Россия вполне может денонсировать этот договор"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь