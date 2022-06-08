Москвичи проголосовали за создание в столице площади ДНР

«В проекте “Активный гражданин” завершилось голосование за название для площади в Пресненском районе Москвы. Безымянная территория располагается на пересечении ул. Конюшковская и Большого Девятинского пер. Свое мнение высказали 278 тыс. 684 человека. В голосовании участвовали зарегистрированные пользователи проекта с полной учетной записью на mos.ru», — говорится в сообщении.
Как уточняется, вариант названия «Площадь Донецкой Народной Республики» набрал 44,69% голосов. В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. Вторым по популярности стало название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%). Вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» набрал 8,33% голосов. Еще 15,44% респондентов доверили решение специалистам.
Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. В связи с этим вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование.