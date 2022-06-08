Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лондоне показали костюм, позволяющий «чувствовать» музыку

Приспособление создает импульсы в унисон живому выступлению.

Крупнейший британский оператор связи Vodafone устроил беспрецедентную акцию на лондонском фестивале музыки Mighty Hoopla. Компания предоставила глухим и слабослышащим участникам особые костюмы, которые вибрировали в такт музыке, пишет Daily Mail.

Приспособление оснащено 24 датчиками, которые крепятся на запястьях, лодыжках и теле и создают импульсы в такт музыке. Костюм также оснащен 5G. Кайл Спрингейт, глухой участник фестиваля из Хакни, стал одним из первых, кто протестировал тактильный костюм на Mighty Hoopla.

Меломан был в восторге и сказал, что «чувствовал себя Суперменом». После удачной презентации на фестивале Vodafone запустили рекламный видеоролик, рассказывающий о преимуществах и особенностях их нового изобретения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь