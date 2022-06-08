19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лондоне показали костюм, позволяющий «чувствовать» музыку
Приспособление создает импульсы в унисон живому выступлению.
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Крупнейший британский оператор связи Vodafone устроил беспрецедентную акцию на лондонском фестивале музыки Mighty Hoopla. Компания предоставила глухим и слабослышащим участникам особые костюмы, которые вибрировали в такт музыке, пишет Daily Mail.
Приспособление оснащено 24 датчиками, которые крепятся на запястьях, лодыжках и теле и создают импульсы в такт музыке. Костюм также оснащен 5G. Кайл Спрингейт, глухой участник фестиваля из Хакни, стал одним из первых, кто протестировал тактильный костюм на Mighty Hoopla.
Меломан был в восторге и сказал, что «чувствовал себя Суперменом». После удачной презентации на фестивале Vodafone запустили рекламный видеоролик, рассказывающий о преимуществах и особенностях их нового изобретения.
Олеся Маевская