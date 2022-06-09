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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Мурашко: более 500 млн человек привились «Спутником»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 500 млн человек по всему миру получили вакцину от коронавируса «Спутник V».

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Источник: РИА "Новости"

«Объемы поставки вакцины “Спутник V” — более 500 млн человек в мире получили эту вакцину. Это такие колоссальные успехи», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Узбекистан-24» (цитата по ТАСС).

Россия открыто не публикует данные о поставках «Спутника V» за рубеж. Вакцину одобрили в 64 странах мира. Известно, что Россия поставляет «Спутник V» в Турцию, Мексику, Аргентину, Венгрию, Венесуэлу, Гондурас, Узбекистан, Шри-Ланку и другие страны. Ряд иностранных политиков сообщали, что их страны не получили обещанные объемы вакцины.

«Спутник V» еще не прошел сертификацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В апреле в ВОЗ сообщали, что вопрос инспекции производства вакцины «поставлен на паузу».

Олеся Павленко

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