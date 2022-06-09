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13:15 (мск), источник: Life.ru

Россияне рассказали, на что готовы ради сохранения работы

Россияне стали пессимистичнее смотреть на своё положение на рынке труда: 31% сотрудников боятся, что работодатель их уволит, а 80% — готовы снизить свои требования по размеру зарплаты ради сохранения места. Такие результаты показало исследование сервиса HeadHunter (HH).

Источник: Reuters

Всего в опросе приняло участие почти 13,5 тысячи человек по всей стране. Исследование, с которым ознакомился РБК, проводилось с конца марта по конец мая. Результаты показали, что «индекс самочувствия» работников в России понизился. Нынешнее настроение соискателей сопоставимо с теми ощущениями, которые они испытывали во второй половине 2020 года во время пандемии коронавируса.

Исследование показало, что хуже всего на рынке труда себя ощущают топ-менеджеры и работники сферы искусства и развлечений. Лучше всего — сотрудники сферы продаж, строительства и розничной торговли. При этом 73% респондентов отметили, что в их области есть сложности с трудоустройством. Чаще всего так отвечали россияне, которые искали работу, связанную с консалтингом, инвестициями, искусством, массмедиа и юриспруденцией.

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