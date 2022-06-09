14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коллекция тростей и карьера зубодера: удивительные факты о жизни Петра I
А вы знали, что Петр Великий мог бы быть плотником или стоматологом?
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Легенды о Петре I до сих пор обсуждаются историками, но никто с уверенностью не может сказать, являлись ли самые громкие слухи и известные рассказы о правителе правдивыми. Например, о том, что он не был сыном Алексея Михайловича: его крепкое здоровье и любопытный нрав породили слухи об измене Натальи Нарышкиной. Якобы царица всегда рожала больных и замкнутых детей, и открытый и активный Петр не вписывался в общую картину.
Но сегодня, когда исполняется 350 лет со дня рождения первого Императора Всероссийского, мы оставим слухи и домыслы и расскажем вам 10 реальных фактов из его жизни, в которые тоже непросто поверить.
Современники отмечали, что Петр был очень высоким — 2,03 м. Однако размеры головы и ног величественного во всех смыслах царя были непропорциональны телу. Для 48-го размера одежды он носил 38-й размер обуви, и это мешало ему нормально ходить. А шевелюра едва скрывала небольшую голову.
Из-за проблем со своими размерами и, соответственно, походкой, царь был вынужден везде ходить с тростью. У Петра была огромная коллекция, включающая около 400 экземпляров.
Петр, как и любой правитель, изучал географию, военное дело, письмо и многие другие важные для государя науки. Но ему хватало сил и энтузиазма изучать и другие ремесла и сферы деятельности. Доподлинно известно, что он мог составлять карты, брить бороды, чинить часы и вырезать из дерева.
Как-то любознательный император обучился зубодерству и заставил своих приближенных воспользоваться его новыми талантами. Жертвой пали даже здоровые зубы придворных. Было и занятие, которое Петр при всей своей увлеченности так и не смог осилить, — плетение лаптей.
Первой супругой Петра стала Евдокия Лопухина, дочь окольничего. Брак был насильственным — заключенным под давлением матери молодого царя Натальи Кирилловны. Впоследствии император издал три указа, которыми раз и навсегда наложил запрет на венчание девушек или юношей без их согласия.
Во времена Петра государственный монетный двор не был в состоянии выпускать единообразные монеты, поэтому все, у кого находилось более пяти серебряных монет одной чеканки, автоматически зачислялись в ряды фальшивомонетчиков. Таких умельцев царь «наказывал», отправляя на монетный двор. Там мошенники трудились на благо государства, издавая ровные и красивые алтыны.
Император дважды был женат. Его вторая супруга, Екатерина I, была простой прачкой и в девичестве носила имя Марта. Петр I влюбился в молодую крестьянку с первого взгляда и взял в жены, несмотря на низкое происхождение. Император часто обсуждал с Екатериной государственные проблемы и прислушивался к ее советам, которые несомненно влияли на его решения и страну в целом.
Екатерина любила Петра, но верность сохранить ему не смогла. У царицы было несколько любовников, и когда император узнал имя одного из них, тут же его казнил. 13 ноября 1724 года Петр лично принес голову фаворита Виллима Монса в покои супруги, приказал заспиртовать ее и оставить в этой комнате.
Петр бывал в Голландии дважды: с августа 1697 года по май 1698-го и с декабря 1716-го по август 1717-го. Из своих поездок царь привез много интересных вещей, среди прочего — клубни картофеля и луковицы тюльпанов. Луковицы цветов появились в России в 1702 году. Реформатор даже учредил «садовую контору» специально для выписки заморских цветов. А в конце XVII века он прислал в столицу мешок клубней картофеля из Голландии для рассылки по губерниям для выращивания. В 1765 году клубни были отправлены для посадки из Петербурга в Москву.
У Петра была любимая лошадь, Лизетта. Возвращаясь с очередных переговоров, царь встретил купцов-барышников, которые вели на продажу молодую лошадь. Петр тут же понял, что должен выкупить кобылу, которая отличалась необыкновенной красотой, поэтому он без торгов предложил им обменять своего коня на их лошадь, при этом посулил вдобавок к бартеру 100 голландских червонцев.
Лизетта не слушала никого, кроме венценосного хозяина, голодала во времена его долгого отсутствия и была сущим мучением для конюхов царя. Однажды она спасла его в сражении под Полтавой от смерти, после чего получила почетную отставку по возрасту. После ее смерти Петр велел сделать чучело любимой лошади, которое впоследствии стало прототипической моделью для изображений лошадей на батальных полотнах, запечатлеваемых живописцами в поздний период.
Олеся Маевская