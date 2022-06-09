17:26 (мск), источник: ТАСС
В Крыму на фестивале «Таврида. АРТ» флотилию Петра I воссоздадут из песка
Проект организован совместно с Российским военно-историческим обществом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Флотилию Петра I в виде скульптур из песка построят на берегу Черного моря в рамках фестиваля «Таврида. АРТ», который пройдет около крымского города Судак, сообщили журналистам в пресс-службе арт-кластера «Таврида».
«Впервые в Крыму в бухте Капсель пройдет фестиваль песчаных фигур, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. На фестивале “Таврида. АРТ”, который состоится с 15 по 19 августа, будут воздвигнуты скульптуры из песка, олицетворяющие победы, великие свершения и флотилию первого российского императора. Уникальную экспозицию можно будет увидеть только во время проведения фестиваля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект организован совместно с Российским военно-историческим обществом. В создании фигур примут участие 10 профессионалов мирового уровня — многократные чемпионы мира, призеры международных конкурсов и фестивалей по песчаной, ледовой, снежной скульптуре в России и за рубежом, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса. Всего будет построено 10 песчаных фигур.
«На создание экспозиции уйдет около двух недель. Специальные формы-опалубки для инсталляций будут изготовлены в Москве и Санкт-Петербурге, а после перевезены на площадку фестиваля в Крым. Здесь из тысячи кубометров крымского песка скульпторы создадут фигуры высотой не менее 4 м», — отметили в пресс-службе.
Также в честь 350-летия со дня рождения Петра I во время фестиваля «Таврида. АРТ» пройдет Всероссийский фестиваль исторической реконструкции. Участники воссоздадут разные периоды истории России: от Древней Руси до начала XIX века. В программе мероприятия — показ армии, воинского уклада, быта, творчества, образования и культуры народов России.
Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны, а раз в год проходит еще более масштабное мероприятие — фестиваль «Таврида. АРТ». В настоящее время мероприятия проводятся недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».