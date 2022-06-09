17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Колумбии показали 300-летний затонувший корабль с богатствами на миллиарды долларов
Эксперты полагают, что на борту было не менее 200 тонн золота, серебра и изумрудов.
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В 2015 году недалеко от побережья Колумбии был обнаружен галеон «Сан-Хосе», потонувший в XVIII веке. 300 лет назад он затонул в ходе исторической битвы при Картахене, а перевозимые на нем драгоценности оцениваются в миллиарды долларов по нынешнему курсу.
Совсем недавно колумбийская армия произвела исследовательскую операцию, запечатлела корабль и показала снимки, пишет Phys.org. Видеозаписи и фото были сделаны на глубине 900 метров с помощью глубоководного исследовательского аппарата. Благодаря им можно разглядеть прекрасно сохранившиеся старинные пушки, фарфоровую и глиняную посуду, драгоценности и золото.
Исследователи морских глубин заявили, что во время съемок они также обнаружили галеон колониальной эпохи и шхуну постколониального периода. В будущем власти планируют извлечь сокровища и части корабля, но для начала нужно определить, кому принадлежит находка — Испании или Боливии.
Олеся Маевская