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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Колумбии показали 300-летний затонувший корабль с богатствами на миллиарды долларов

Эксперты полагают, что на борту было не менее 200 тонн золота, серебра и изумрудов.

В 2015 году недалеко от побережья Колумбии был обнаружен галеон «Сан-Хосе», потонувший в XVIII веке. 300 лет назад он затонул в ходе исторической битвы при Картахене, а перевозимые на нем драгоценности оцениваются в миллиарды долларов по нынешнему курсу.

Совсем недавно колумбийская армия произвела исследовательскую операцию, запечатлела корабль и показала снимки, пишет Phys.org. Видеозаписи и фото были сделаны на глубине 900 метров с помощью глубоководного исследовательского аппарата. Благодаря им можно разглядеть прекрасно сохранившиеся старинные пушки, фарфоровую и глиняную посуду, драгоценности и золото.

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Исследователи морских глубин заявили, что во время съемок они также обнаружили галеон колониальной эпохи и шхуну постколониального периода. В будущем власти планируют извлечь сокровища и части корабля, но для начала нужно определить, кому принадлежит находка — Испании или Боливии.

Олеся Маевская

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