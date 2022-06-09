17:03 (мск), источник: ТАСС Наука
В Великобритании обнаружили кости крупнейшего хищного динозавра Европы
Его длина превышала 10 метров, а масса составляла несколько тонн.
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ТАСС, 9 июня. Ученые обнаружили на острове Уайт в Великобритании окаменелые останки ранее неизвестного вида спинозавров, который был длиннее и больше всех хищных ящеров Европы времен мезозойской эры. Работа опубликована в PeerJ. О результатах в четверг сообщила пресс-служба Саутгемптоновского университета.
Спинозавры — одни из самых крупных хищных динозавров, которые населяли территории современной Африки и Европы примерно 112−93 млн лет назад, в середине мелового периода. У них были длинные ноги, хвост и крупный «парус» на спине. Это может говорить о том, что эти ящеры добывали пищу из пресноводных озер и рек, а не питались мясом сухопутных динозавров.
Несмотря на большое число останков этих ящеров, ученые пока не могут точно сказать, где они появились, как питались и умели ли нырять, как крокодилы. На острове Уайт уже неоднократно находили окаменелые отпечатки костей нескольких видов спинозавров. По этой причине многие палеонтологи считают, что ящеры сначала появились на территории Европы и только потом распространились по Африке и другим континентам Земли.
Исследователи провели раскопки в юго-западной части острова Уайт. Там залегают породы середины мелового периода, сформировавшиеся примерно 125 млн лет назад. В этих отложениях команда обнаружила несколько позвонков, а также фрагменты ребер, костей таза и конечностей крупного динозавра из числа теропод, двуногих хищных ящеров.
Анализ останков показал, что они принадлежали особенно крупному спинозавру, который относится к ранее неизвестному виду этих ящеров.
Этот динозавр был настоящим гигантом — его длина превышала 10 метров, а масса составляла несколько тонн. По всей видимости, этот вид спинозавров — крупнейший хищный ящер Европы, чьи останки были обнаружены учеными за все время существования цивилизации.
По мнению ученых, их открытие показывает, что западная Европа была одним из главных центров эволюции этих хищников.