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08:18 (мск), источник: Ведомости

В ВОЗ призвали продолжить расследование теории «утечки» COVID-19

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что нужно продолжать расследование лабораторной версии происхождения SARS-CoV-2, говорится в докладе группы.

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Источник: AP 2022

«SAGO отмечает, что не появилось новых данных для оценки [теории] лабораторной утечки в качестве пути распространения SARS-CoV-2 среди человеческой популяции, рекомендовано провести дальнейшее исследование этого и всех других возможных вариантов», — говорится в документе.

Экспертная группа ВОЗ была создана осенью прошлого года для расследования причин появления нового коронавируса. 14 января специалисты приехали в Китай, чтобы провести расследование вместе с китайскими учеными, а в марте опубликовали доклад о возникновении коронавируса. Группа представила 4 версии, наиболее вероятной из которых она считает версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

Позднее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что готовится второй этап расследования появления коронавируса. Он заявил, что пока рано исключать версию о лабораторном происхождении вируса, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он отметил, что специалисты планируют посетить лабораторию в Ухани, рядом с которой зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом.

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