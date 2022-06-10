11:04 (мск), источник: Моя Планета
Как здороваются в разных странах мира
Мы собрали 12 вариантов: от очевидных до самых странных.
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Британцы славятся своей вежливостью и сдержанностью. У них не принято бросаться друг к другу с объятиями и поцелуями, равно как и посягать на личное пространство при разговоре. В Англии обычно приветствуют друг друга кивком головы. Изредка используют рукопожатие. При этом крепко сжимать ладонь собеседника, чтобы показать ему свою силу и уверенность, не стоит — здесь этот жест гораздо более формален и легок, нежели в других странах. Мужчина и женщина или две женщины могут также приветствовать друг друга так называемым светским поцелуем — он подразумевает лишь прикосновение щекой к щеке.
Во Франции распространены поцелуи в обе щеки, причем и в качестве приветствия, и в качестве прощального жеста. В большинстве областей достаточно двух поцелуев, а вот на Лазурном побережье их должно быть пять или шесть. Рукопожатие здесь также принято.
В государствах Северной Африки и Ближнего Востока коллеги и друзья приветствуют друг друга объятиями и поцелуями в обе щеки. Также среди собеседников здесь принято пожимать друг другу правую руку — крепко и с энтузиазмом, демонстрируя тем самым радость от встречи. Табу — любой контакт в общественном месте между мужчиной и женщиной. Так что при встрече с человеком противоположного пола не стоит подавать ему руку или тянуться за поцелуем — это посчитают непристойным.
В Китае приветствие всегда являлось одним из самых важных ритуалов. Раньше в качестве него по традиции выступали куотоу — поклоны со сложенными у лица ладонями. Глубина этих поклонов зависела от статуса собеседника. Женщины при обращении совершали обряд ваньфу — соединяли руки и проводили ими вдоль тела вниз. Сейчас оба этих обычая упростились и перешли в простой поклон от плеч. Впрочем, и рукопожатия, позаимствованные в западной культуре, в Китае также прочно укоренились. Из современных особенностей можно выделить обмен визитками — в этой стране при знакомстве их принято брать непременно двумя руками, сопровождая свои действия легким поклоном.
В Таиланде до сих пор широко распространены поклоны со сложенными ладонями — этот ритуал аборигены называют «вай». Он тоже может различаться в зависимости от положения собеседника: чем выше человек складывает ладони у лица, тем больше уважения он к вам испытывает. Эта традиция объясняется желанием предков тайцев демонстрировать друг другу отсутствие оружия и добрые намерения при встрече.
В Тибете с IX века существует другой способ показывать свою безоружность и доброжелательность — высовывая при встрече язык. Этот обычай связан с последним царем Тибетской империи, тираном Ландармой. В своей стране он прославился не только варварским отношением к статуям, архитектурным памятникам и книгам, ненавистью к буддизму и презрением к монашеской общине, но и угольно-черным языком, который делал его образ еще более зловещим и отталкивающим. Учитывая веру тибетцев в реинкарнацию, нетрудно понять, почему у них вошло в обиход демонстрировать друг другу языки — все боялись повстречать дух Ландармы в теле своего нового знакомого. Кстати, высунуть язык для приветствия мало — вдобавок следует правой рукой снять с себя головной убор, а левую при этом заложить за ухо.
У части жителей Новой Зеландии — племени майори — как и у эскимосов, принято при встрече тереться носами. Правда, причины для такого ритуала у этих народов разные. Эскимосы выходят на улицу укутанными в шубы, перчатки, шапки и шарфы, оставляя неприкрытыми лишь нос и глаза — эти части тела и выступают у них орудиями приветствия под названием «куник».
В Новой Зеландии же этот ритуал носит имя «хонги». Здесь он является формой обращения к богам через «дыхание жизни». Когда в дом новозеландца приходит незнакомый человек, его называют «пришельцем» — манухири. Но как только хозяин трется о гостя носом, тот переходит в статус равного «человека земли» — тангата венуа.
Красивый буддистский обычай хадак до сих пор сохранился в монгольском племени Аймак. Здесь хозяин дома, приглашая к себе незнакомца, вручает ему полоску ткани из шелка или хлопка белого, светло-желтого или светло-голубого цвета. Принимать этот заветный подарок следует двумя руками, слегка кланяясь, — это считается знаком благодарности и взаимного уважения. Кстати, хадак встречается не только в Монголии, но и в других регионах, исповедующих буддизм, — например, в Тыве, Калмыкии и Бурятии.
Здесь здороваются, поднося руку сначала ко лбу, затем к губам и, наконец, к груди. Этот красивый жест означает «Я думаю о тебе, я говорю о тебе и я уважаю тебя».
Приветствие в Филиппинах называется «мано по». Согласно обычаю младший по возрасту собеседник наклоняется, берет своей правой рукой ладонь старшего и прикасается костяшками пальцев к его лбу, при этом произнося «мано по» («рука и уважение»).
В Кении принято здороваться, исполняя ритуальные танцы, хотя некоторые племена чтят собственные обряды приветствия. Например, акамба при встрече с уважаемым человеком плюют на него. А масаи пожимают друг другу руки, но опять же предварительно на них поплевав.
Пожалуй, самый трогательный обычай чтят жители Андаманских островов в Индийском океане. У них принято здороваться, садясь к собеседнику на колени, обнимая его за шею и рыдая в голос.