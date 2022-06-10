11:02 (мск), источник: N + 1
NASA отправит дрожжи на Луну
И луноход на вершину щитового вулкана.
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NASA выбрало два новых комплекта научной аппаратуры для доставки на Луну частными американскими компаниями по программе CLPS в рамках нового конкурса PRISM. Пять приборов Lunar-VISE будут исследовать щитовой вулкан Гамма Груйтуйзена, а в рамках биологического эксперимента LEIA ученые проследят за ростом пекарских дрожжей на поверхности Луны, сообщается на сайте агентства.
Программа CLPS (Commercial Lunar Payload Services) проводится NASA уже четыре года, в рамках нее на конкурсной основе ведется разработка и доставка на Луну различных автоматических аппаратов, луноходов, научных приборов и грузов при помощи американских частных космических компаний. Цель программы — снизить стоимость исследований и ускорить сроки доставки оборудования на Луну, в том числе в рамках программы «Артемида», а также поможет компаниям в совершенствовании новых технологий.
2 июня 2022 года агентство объявило о выборе в рамках конкурса PRISM двух новых полезных нагрузок для исследований Луны, которые будут доставляться на естественный спутник Земли по программе CLPS. Первой целью для изучения стала вершина купола Гамма Груйтуйзена — одного из двух потухших щитовых вулканов в Море Дождей на видимой стороне Луны, который формировался из вязкой, богатой кремнеземом магмы. Исследовать его будет комплект из пяти приборов Lunar-VISE (Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer) — два будут установлены на посадочном модуле, а три будут работать на небольшом луноходе.
Вторым выбранным для реализации проектом стал биологический эксперимент LEIA (Lunar Explorer Instrument for Space Biology Applications), в рамках которого на поверхность Луны в компактном приборе будут доставлены пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), а ученые проследят их рост и развитие в условиях повышенной радиационной обстановки и лунной гравитации. Это даст важные данные о влиянии реальной, а не модельной космической среды на клеточные и молекулярные процессы, идущие в живых организмах.
В рамках предыдущего конкурса PRISM на обратную сторону Луну отправится сейсмограф, а в ее южную полярную область — луноход и буровое устройство.
Александр Войтюк