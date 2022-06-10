11:17 (мск), источник: ТАСС
Ученый-физик Юрий Оганесян встретился с участниками «Большой перемены»
Дарья Дудина и Егор Кузнецов пообщались с ученым в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 10 июня. Участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» (6+) — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» (6+) — Дарья Дудина и Егор Кузнецов 9 июня пообщались с ученым-физиком Юрием Цолаковичем Оганесяном в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
Участники «Большой перемены» Дарья Дудина из Саратовской области и Егор Кузнецов из Калуги стали победителями конкурса «Письмо ученому», итоги которого были подведены в ноябре 2021 года. Конкурс проводился в сообществе «Большая перемена» совместно с Объединенным институтом ядерных исследований в целях поддержки интереса школьников со всего мира к науке.
Дарья и Егор написали самые интересные письма ученому-физику, академику Российской академии наук Юрию Цолаковичу Оганесяну, в честь которого назван 118-й химический элемент — оганесон. Юрий Оганесян — единственный человек в мире, адрес которого можно написать химическими элементами:
А дом Юрия Оганесяна в Дубне знает каждый почтальон в городе.
Еще одно призовое место занял школьник, написавший письмо из Италии, — Эдоардо Ла Малфа. Кроме того, Юрий Цолакович пригласил на встречу учителя начальных классов Анну Крат из Подольска, которая написала ему письмо с вопросом, чему самому главному ей необходимо научить ребят.
В Дубне победители провели два дня. 8 июня они отправились на экскурсию в лаборатории Объединенного института ядреных исследований, а также увидели открытое в прошлом году на набережной Волги по инициативе академика Оганесяна самое большое в Европе, Азии и Америке панно «Периодическая таблица им. Д. И. Менделеева». 9 июня, победители конкурса встретились с Юрием Цолаковичем Оганесяном и лично задали ему свои вопросы. Эдоардо Ла Малфа присоединился ко встрече в онлайн-формате.
Я не удивлен горящим глазам детей и их жажде знаний, я всегда думал, что у молодых людей и должна быть такая реакция на новые знания, на новые возможности. Это очень приятно. Я считаю, если к тебе обратился молодой человек, то нужно обязательно — нет, ты просто обязан — ответить, принять, обратить на него внимание. Потому что именно такая у них бывает реакция.
«Юрий Цолакович — это удивительный, гениальный человек! Он опережает время и двигает вперед прогресс, поэтому встреча с ним была настоящей мечтой, я ждала ее целый год. На встрече я была готова расплакаться, настолько я была тронута и не могла поверить своему счастью, — поделилась впечатлениями Дарья Дудина. — В самой Дубне мы посетили огромное количество музеев. Например, были в музее науки и техники Объединенного института ядерных исследований. На территорию института нам выписывали пропуска, ведь это стратегически важный объект. Все экскурсии проводили настоящие профессионалы своего дела, слушать их было невероятно интересно!».
«Юрий Цолакович — это великий человек. И встреча с ним сравнима, наверное, только со встречей современников с Константином Эдуардовичем Циолковским. Из ответного письма Юрия Цолаковича я узнал, что синтезировать новые элементы можно бесконечно. А еще мне хотелось узнать, как бы он назвал новый элемент? Какие эмоции он испытал, сделав открытие? И многое другое. Даже то, есть ли у него домашние животные и какое у него любимое блюдо? Я спросил у него, почему из таблицы Менделеева убрали эфир? Юрий Цолакович очень доступно объясняет. Я хочу связать свою жизнь с физикой или химией и с радостью бы у него учился, а потом пошел работать в ОИЯИ», — рассказал после встречи Егор Кузнецов.
ТАСС — генеральный информационный партнер.