Минпросвещения предложило повторять всю историю России в 10−11 классах

«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный “Россия — моя история”, в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — рассказал Кравцов (цитата по ТАСС).
По словам министра, в рамках курса старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях и их влиянии на становление России. «Уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, которую вел киевский режим в отношении Луганской и Донецкой народных республик, также займет достойное место в этом курсе. Такой курс “Россия — моя история” позволит сформировать целостное представление о тех или иных явлениях нашей истории», — подчеркнул он.
Министр отметил, что этим курсом планируется закрыть вопрос о недостаточности преподавания истории в школе. Он уточнил, что курс рассчитан не только на учеников старших классов, но и на студентов колледжей.
В апреле Кравцов заявил, что российские школьники начнут изучать историю России с 1 класса в рамках других предметов. Также в школах в начале каждой учебной недели будут исполнять гимн России и поднимать флаг страны. 24 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Минобрнауки предложило ввести для всех факультетов российских вузов единые требования по преподаванию истории России. Министерство предложило преподавать историю студентам всех специальностей курсом не менее 144 академических часов.