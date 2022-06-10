14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети три дня помогали девушке разъединить тарелки
Вместе они справились с задачей.
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6 июня художница Чи Нгуен обратилась за советом к своим подписчикам. Во время мытья посуды она случайно вложила одну тарелку в другую и так и не смогла их разъединить. После двух дней мучений Чи написала пост в твиттере.
За два дня твит набрал почти 20 тысяч комментариев. Большая часть людей, следящих за событиями, ничего не советовали — лишь следили за новыми комментариями через специального бота.
Кто-то из пользователей создал сайт «Is the bowls still stuck?» («Эти тарелки все еще слипшиеся?»), где начал собирать всю информацию из треда. Остальные же действительно давали Нгуен советы. Однако, многие из них, скорее, участвовали в соревновании на оригинальность. Вот сокращенные версии самых забавных и интересных из них:
Пользователь @ShrinkingVyolet указал: «Положи тонкое полотенце в микроволновку на 30 секунд, после — положи на пол. Затем АККУРАТНО положи чаши на него дном кверху. Надень обувь с твердой подошвой, наступи на тарелки, а потом просто склей кусочки вместе».
Комментатор @CommentOnTWLB пошел легким путем: «Они не разъединятся, пока ты не купишь две тарелки на замену. Стоит тебе к ним прикоснуться, старые тут же разъединятся».
"Вы пробовали довести маленькую тарелку до экзистенциального кризиса, чтобы она сжалась от ужаса и тревоги? — поинтересовался @whatchidid.
Также аккаунт с ником @lawsylwester спросил: «Вы пробовали визуализировать и молиться? Слышал, это работает безотказно».
«Отнеси тарелку побольше на прием к психологу, и она отпустит из внутреннее дитя внутри себя», — посоветовал @tmoir0.
Стоит отметить, что полезных советов тоже было много. Чи Нгуен внимательно их изучала и пробовала самые правдоподобные. Более 30 советов оказались безрезультатными, но она отчитывалась в твиттере о каждом способе, который попробовала. На третий день девушке все же удалось разъединить тарелки. Она не сказала, какой именно способ помог, а просто перечислила все, что случилось с ней за последние 20 часов:
Автор твита написала, что правда не знает, что именно стало решающим фактором успеха. Многие поздравили Чи, но были и те, кто предложил вновь соединить тарелки, чтобы еще немного поломать голову, или хотя бы найти для них новую интересную задачку.
Олеся Маевская