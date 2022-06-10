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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Санкт-Петербурге появилась первая в мире кошачья почта

Она работает в кафе «Республика кошек».

Липчанин Валерий Сушков основал почту, работники которой — кошки, передает телеканал «Санкт-Петербург». Сервис работает в петербургском котокафе «Республика кошек».

У почты пока лишь один сотрудник — кот Мэтт породы бамбино. У пушистого почтальона есть своя форма, и он уже успел доставить несколько писем горожанам с особыми кошачьими марками. Первое письмо, кстати, отправилось во Владивосток.

Для того чтобы воспользоваться услугой, любой желающий должен написать письмо и заплатить за конверт с маркой, а дальше четвероногие отнесут их письма.

Кошачья почта — благотворительная акция, все вырученные средства с которой пойдут на развитие петербургского музея кошки.

Олеся Маевская

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