15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: непривлекательные рифовые рыбки вымирают из-за своей внешности
И все это — из-за человеческого восприятия красоты.
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Ученые из Университета Монпелье во Франции выявили связь между популяцией рифовых рыбок и человеческими предпочтениями в выборе домашних питомцев. 13 тысяч человек заполнили онлайн-опросник, а котором можно было оценить внешнюю привлекательность 481 вида рыб.
Данные опроса использовали для обучения специальной нейросети, которая уже сама оценила еще 4400 снимка с 2417 видами рыб. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Biology.
Оказалось, что люди считают красивыми рыбок с более округлыми и симметричными формами и ярким окрасом. Это происходит по причине особенности функционирования человеческого мозга и его восприятия красоты. Также выяснилось, что те виды, которые считаются наименее привлекательными, находятся под угрозой исчезновения.
В совокупности полученные результаты демонстрируют, что предвзятость в отношении к животным вредит экосистеме и приводит к вымиранию некоторых видов. «Уродливые» рыбки не так сильно интересуют экологов, но нуждаются в охране и заботе куда больше «красавиц».
Олеся Маевская