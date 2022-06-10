15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу
Пока ей помогали, с улицы прибежали зеваки, чтобы понаблюдать за процессом.
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В больницу города Сасарам в Индии обратился необычный пациент. Доктор С. М. Ахмед обнаружил на кушетке не человека, а обезьянку с малышом, пишет NDTV.
Мордочка пациентки была сильно изранена и исцарапана. Судя по всему, животное было не в силах справиться самостоятельно. Обезьяна приняла помощь врача и стойко выдержала все неприятные процедуры — обработку и перевязку ран и укол от столбняка.
После всех манипуляций доктор С. М. Ахмед попросил коллег и других пациентов дать животному спокойно покинуть больницу.
Олеся Маевская