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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии раненая обезьяна обратилась за помощью в человеческую больницу

Пока ей помогали, с улицы прибежали зеваки, чтобы понаблюдать за процессом.

В больницу города Сасарам в Индии обратился необычный пациент. Доктор С. М. Ахмед обнаружил на кушетке не человека, а обезьянку с малышом, пишет NDTV.

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Мордочка пациентки была сильно изранена и исцарапана. Судя по всему, животное было не в силах справиться самостоятельно. Обезьяна приняла помощь врача и стойко выдержала все неприятные процедуры — обработку и перевязку ран и укол от столбняка.

После всех манипуляций доктор С. М. Ахмед попросил коллег и других пациентов дать животному спокойно покинуть больницу.

Олеся Маевская

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