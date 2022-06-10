15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция Южного Судана арестовала быка за убийство мальчика
Сейчас он находится в полицейском участке.
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На днях в Озерной провинции Южного Судана погиб 12-летний мальчик, пишет Independent. Ребенок прогуливался около фермы, где на него без видимой причины напал бык.
Одного удара было достаточно, чтобы мальчик погиб на месте. Сейчас бык и его владелец задержаны местной полицией. По местным обычаям семья ребенка получит животное в качестве компенсации.
«Бык арестован и находится в полицейском участке. Тело мальчика после вскрытия забрали родственники для организации похорон», — заявил майор полиции Элайджа Мабор.
Недавно мы писали об осужденном на три года в колонии баране, по вине которого погибла женщина.
Олеся Маевская