Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Из закона следует, что работать таксистами не смогут лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Кроме того, запрет распространяется на людей с судимостью за «преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».
Не допустят к перевозке пассажиров также лиц, которые подвергаются уголовному преследованию за данные преступления. С таксистами, которые не предоставят работодателю справку об отсутствии судимости, договор будет расторгнут, следует из документа. Новые нормы распространяются также на граждан стран — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
Водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут работать россияне с неснятой или непогашенной судимостью и находящиеся под уголовным преследованием за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.
Запрет вступит в силу с 1 марта 2023 г. Водителям необходимо предоставить работодателю соответствующие документы до 1 сентября 2023 года.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете людям с судимостью работать водителями такси и автобусов в сентябре прошлого года.