Православные отмечают День Святой Троицы

«Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать», — повествует книга Деяний апостолов.
Тогда в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран. Все они были изумлены — ведь «каждый слышал их, говорящих его наречием».
Поскольку Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Пасхи, второе название праздника — Пятидесятница.
Священники меняют свои облачения с белых на зеленые. Этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.
А еще на Троицу совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Вслед за праздничной литургией, сразу следует великая вечерня. Прихожане три раза встают на колени, а священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о пастве и о спасении душ усопших.
Существует расхожее, но ошибочное, мнение будто на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлена Троицкая родительская суббота, которая отмечается за день до самой Троицы.
На Троицын день в старину существовала народная традиция плести венки из травы и цветов. Как и на Ивана Купалу, их затем пускали по реке. Так девушки гадали на будущего жениха. Тот, кто найдет венок, и будет суженым.
Он назывался Семик. На него было принято понимать «заложенных» покойников — тех, кто умер неестественной смертью. В народе верили, неуспокоившиеся души по ночам нападали на заблудившихся путников и убивали их.
Кроме того, на Троицу в старину было принято гадать. Правда, Церковь этот обряд осуждает.