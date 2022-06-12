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05:26 (мск), источник: © РИА Новости

Православные отмечают День Святой Троицы

МОСКВА 12 июн — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников — День Святой Троицы. Его также называют Пятидесятница или Сошествие Святого Духа. День Святой Троицы — одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в тот день миру явился Святой Дух — третья ипостась Бога.

Источник: © РИА Новости

«Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать», — повествует книга Деяний апостолов.

Тогда в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран. Все они были изумлены — ведь «каждый слышал их, говорящих его наречием».

Поскольку Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Пасхи, второе название праздника — Пятидесятница.

С торжеством связано множество обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами и березовыми ветками.

Священники меняют свои облачения с белых на зеленые. Этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.

А еще на Троицу совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Вслед за праздничной литургией, сразу следует великая вечерня. Прихожане три раза встают на колени, а священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о пастве и о спасении душ усопших.

Существует расхожее, но ошибочное, мнение будто на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлена Троицкая родительская суббота, которая отмечается за день до самой Троицы.

В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако повседневные бытовые дела совершать не возбраняется.

На Троицын день в старину существовала народная традиция плести венки из травы и цветов. Как и на Ивана Купалу, их затем пускали по реке. Так девушки гадали на будущего жениха. Тот, кто найдет венок, и будет суженым.

Немало обрядов, связанных с Троицей, имеют языческие корни. Все дело в том, что христианский праздник по времени совпадал с восточнославянским.

Он назывался Семик. На него было принято понимать «заложенных» покойников — тех, кто умер неестественной смертью. В народе верили, неуспокоившиеся души по ночам нападали на заблудившихся путников и убивали их.

Кроме того, на Троицу в старину было принято гадать. Правда, Церковь этот обряд осуждает.

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