Плевки и рыдания: как здороваются в разных странах мираМы собрали 12 вариантов: от очевидных до самых странных.
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
00:36 (мск), источник: © РИА Новости

В России выявили новый вариант «омикрона»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вариант «омикрона» ВА.4 впервые выявлен в России, но превалирующим остается вариант ВА.2, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту “Омикрона” BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал Хафизов журналистам.

Он отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.

По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам «омикрона».

«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы “омикрона”, — отметил специалист.

 'Вот и получили': японцев ошеломил шаг Москвы в отношении Токио
Президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь