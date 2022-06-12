В России выявили новый вариант «омикрона»

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту “Омикрона” BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал Хафизов журналистам.
Он отметил, что в настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его субварианты, они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.
По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам «омикрона».
«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы “омикрона”, — отметил специалист.