В Банке России рассказали о новых тенденциях в финансовых пирамидах

Деятельность финансовой пирамиды обычно основывается на имитации высокодоходного инвестиционного проекта, участники которого сначала действительно получают выплаты — за счет привлечения новых вкладчиков. Но когда круг «инвесторов» перестает расширяться, вся конструкция разрушается. Принципы обогащения за счет финансовой пирамиды не меняются с годами, но способы вовлечения людей в подобные мошеннические схемы все время совершенствуются, злоумышленники используют новые технологии и актуальную повестку, отметил Лях.
«Для вовлечения граждан в пирамиду мошенники умело используют новые “легенды” и актуальную повестку, а развитие новых коммуникационных и финансовых технологий позволяет втягивать в незаконные схемы большее количество людей», — пояснил он.
«Одной из новых тенденций стало создание организаторами финпирамид множества небольших по масштабам “проектов”, функционирующих непродолжительное время и с относительно незначительным “вступительным взносом” для участников. Таким образом организаторы рассчитывают, что обманутые люди не будут обращаться в правоохранительные органы из-за небольших финансовых потерь», — полагает Лях.
Руководитель департамента порекомендовал обманутым вкладчикам обязательно обращаться в Банк России и в правоохранительные органы, даже если их потери были не слишком велики.
«В криптовалютах осуществляется прием средств или в “крипте” обещают выплаты потенциальным клиентам. Такой подход применяли более половины выявленных за первый квартал 2022 года пирамид», — сообщил Лях.
Людям, желающим принять участие в инвестиционном проекте, стоит обращать внимание на некоторые признаки, чтобы не стать жертвами мошенничества, считает он. Например, мошенники обычно обещают очень высокие доходы, на их сайтах отсутствует контактная информация, а деньги они предлагают переводить по номеру телефона или на личную карту физического лица, уточнил эксперт.
«В рекламе пирамид обещается доход намного выше рыночного. При этом компания не может предоставить документы, подтверждающие факт инвестирования средств, и не ведет реальной деятельности. Зачастую отсутствуют контакты: связь с клиентом осуществляется через “заказ звонка” или в онлайн-чате на сайте или мессенджере. Для внесения “инвестиций” денежные средства предлагают переводить на карту физическому лицу или по номеру телефона, и в дальнейшем человек практически не может доказать факт передачи денег», — предупредил Лях.
По его мнению, жертвам финансовых пирамид стоит рассказывать о мошенниках в социальных сетях, чтобы другие люди смогли избежать опасности.