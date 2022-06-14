Центробанк выступил за сбор биометрии подростков с 14 лет

Документ был внесен в Госдуму 6 апреля 2022 года группой депутатов. В середине мая законопроект приняли в первом чтении. Среди прочего, он предполагает установить запрет на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних граждан, если их предоставление не является обязательным. «Известия» направили запрос в Госдуму.
Такая норма фактически исключит для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет возможность получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС), говорится в заключении на законопроект Национального совета финансового рынка (есть у «Известий»).
Документ направлен в ЦБ и Госдуму. Запрет на сбор биометрии подростков в ЕБС ограничит развитие проекта «маркетплейс» ЦБ, который позволяет открывать финансовые продукты в кредитных организациях без личного посещения офиса, добавил глава НСФР Андрей Емелин.
В Минцифры сообщили «Известиям», что заинтересованы в выработке оптимального решения, которое обеспечит несовершеннолетних граждан правом пользоваться всеми услугами, предусмотренными законодательством, а также сохранит развитие государственной информационной системы ЕБС и обеспечит надежную защиту персональных данных.