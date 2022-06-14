14:58 (мск), источник: Моя Планета
Самое большое водное растение
Многометровые и даже километровые. Рассказываем про растения-рекордсмены водного мира.
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На нашей планете сейчас обитает около 400 000 видов растений. Немалая часть живет только в воде, и среди них есть по настоящему гигантские экземпляры. Хотя наука не стоит на месте, и новые виды открываются постоянно, мы постараемся понять, какое сейчас самое большое водное растение.
До недавнего времени рекордсменом считалась гигантская кувшинка — виктория регия. Однако в июне 2022 года австралийские ученые обнаружили морскую траву, рекорд которой вряд ли в скором времени будет побит. Итак, самое крупное водное растение на сегодняшний день — Posidonia australis, обитающее у берегов Западной Австралии. Настоящий король царства растений — трава, разросшаяся на немыслимые 200 км² площади!
Более того, данный экземпляр посидонии австралис наверняка является одним из старейших представителей флоры на Земле. Ученые оценивают возраст растения в 4500 лет. Неудивительно, ведь за короткий срок невозможно разрастись в длину на 180 километров. Еще один интересный факт: у этой морской травы в два раза больше количество хромосом, чем у похожих на нее видов — 40 вместо 20. Это помогает посидонии завоевывать обширные территории. Растет трава на мелководье, и размножается несколькими способами — как половым, так и псевдовивипарным способом, когда из корневищ появляются новые побеги.
До открытия австралийских ученых крупнейшими морскими растениями на нашей планете были представители семейства ламинариевых — конечно, если вообще относить водоросли к растениям. Самые большие водоросли, макроцистис и нереоцистис, могут достигать 200 метров в длину. Отдельные ламинарии живут до 10 лет. Эти водоросли образуют под водой протяженные леса, создавая экосистемы для тысяч других видов флоры и фауны. У ламинарий нет корней, однако они могут прикрепляться к дну корневыми образованиями — ризоидами. Многие виды ламинарий съедобны, и распространенная в России морская капуста — один из них.
Список самых больших водных растений невозможно представить без виктории амазонской (Victoria amazonica), которую еще называют виктория регия. Victoria amazonica, обитающая в теплых водах Амазонки и других рек Южной Америки — крупнейшая кувшинка на планете, ведь ее листья вырастают вверх краями и диаметром до 2 метров. Растение назвали в честь британской королевы Виктории. Любопытно, что местные жители издревле используют викторию в качестве лодок — плавающие листья этого южноамериканского растения могут выдержать до 50 кг веса.
Если не брать в расчет водоросли, многие виды которых вырастают до больших размеров, в списке крупнейших водных растения нельзя не упомянуть о филлоспадиксе, который также называют морским льном. Длина отдельных побегов этого растения семейства взморниковых может составлять 3 метра. Многолетнее травянистое растение обычно имеет ярко-зеленый цвет и разрастается корневищами. Один из видов, филлоспадикс иватенский, даже встречается в России — в Приморье. Растение используют в лекарственных целях и в качестве пищевых и кормовых добавок.
В топ самых больших водных растений можно включить и всем известный камыш, хотя он относится к прибрежно-водным видам. Впрочем, камыш может расти целиком в воде и достигать высоты даже 4−6 метров. Это многолетнее травянистое растение можно встретить в заболоченных и прибрежных местах по всему миру, в том числе и в России, где камыш часто путают с рогозом. И тот, и тот распространены в России.