10:27 (мск), источник: N + 1
Археологи нашли под Анапой редкий перстень с кельтским воином со щитом
Артефакт датируется последней третью IV — первой третью III века до нашей эры.
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Археологи представили результаты исследования двух редких металлических перстней, которые были найдены под Анапой во время раскопок памятника Усатова Балка-3. На одном из них была изображена мчащаяся колесница с возничим, который управлял двумя лошадьми, на другом — кельтский воин со щитом, замахивающийся мечом. Находки датируются
На окраине хутора Усатова Балка, расположенного в пригороде Анапы, находится одноименный археологический комплекс. Хотя впервые эта территория обследовалась еще в 1970—1980-е годы, охранно-спасательные раскопки на ней проводились в преддверии Олимпийских игр 2014 года. Археологи обнаружили здесь два поселения — Усатова Балка-3 и Усатова Балка-4. В ходе раскопок этих памятников ученые обследовали культурные слои, относящиеся к VI веку до нашей эры — X веку нашей эры (основные материалы датируются
Максим Коваленко (Maxim Kovalenko) из Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края и независимый исследователь Александр Круглов (Aleksander Kruglov) изучали два перстня, найденных во время раскопок поселения Усатова Балка-3. Первый артефакт представляет собой бронзовый перстень-печать диаметром 20 миллиметров с выступающим щитком, на котором изображена мчащаяся вправо колесница с плохо различимым колесом. Судя по типологии этого артефакта и найденным в культурном слое бронзовым пантикапейским монетам, он датируется концом IV — III веком до нашей эры. Исследователи отметили, что колесница была запряжена парой лошадей и управлялась стоящим возничим, который, похоже, носил бороду. В руках этого человека вожжи и хлыст.
Ученые отметили, что изображение на перстне вряд ли можно трактовать как боевую или охотничью колесницу. Хотя колесницы и возничие представляют собой достаточно устойчивый сюжет, который известен по перстням-печатям, инталиям, монетам и рельефам, динамическое изображение встречается достаточно редко. Исследователи отметили, что интерпретировать этот сюжет сложно. Возможно, это изображение колесничного состязания или погребального ритуала.
Второй перстень представляет собой массивное изделие из железа диаметром 35 миллиметров, на щитке которого находится бронзовая рельефная вставка. Эта находка, по данным ученых, датируется последней третью IV — первой третью III века до нашей эры. На рельефной вставке этого перстня изображена фигура воина со щитом, который замахивается мечом. Его овальный щит, относящийся к типу тюреос, полностью закрывает плечо, грудь и тело ниже колен. На заднем фоне фигуры также изображен свисающий меч в ножнах. При рассмотрении головы человека видны большой глаз, нос, массивный подбородок или борода, а также длинные волосы. Ученые отметили, что подобное изображение по Диодору Сицилийскому полностью соответствует описанию внешности кельтов (галлов). Археологи подчеркнули, что исследованный сюжет представляет собой одно из ранних изображений кельтов-галатов в античном искусстве.
Ученые заключили, что вопрос о том, кому могли принадлежать эти перстни, пока остается открытым для обсуждения. Это объясняется тем, что этнический состав поселения Усатова Балка-3 не ясен. Изображенные сюжеты редки в Северном Причерноморье и могут отражать статус и вкус их владельцев-варваров или эллинов-колонистов. Кроме того, образ воина-кельта на втором перстне, по мнению исследователей, дает новый материал для обсуждения роли наемников на Боспоре.
Михаил Подрезов