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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Тарантино получил почетную докторскую степень

Американский режиссер Квентин Тарантино получил почетную докторскую степень Еврейского университета в Иерусалиме. Об этом вуз сообщил на своей странице в Twitter.

Источник: AP 2022

«Доктор Квентин Тарантино. Хорошо звучит, неправда ли? Режиссер-новатор получил почетную степень Еврейского университета вместе с другими 19-ю выдающимися Лидерами Завтра», — говорится в публикации.

В 2018 году постановщик женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Они познакомились в 2009. Позднее пара распалась, но в 2015 году влюбленные снова начали встречаться. В 2017 году они рассказали о помолвке.

Тарантино — двукратный лауреат премии «Оскар». Он известен по таким фильмам, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Омерзительная восьмёрка», «Однажды в… Голливуде» и другим.

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