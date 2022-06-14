Музыка Берингова моря, Индийского океана, Кораллового моря и реки Рио-де-ла-Плата
15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые NASA превратили спутниковые снимки морей и океанов в музыку
Можно даже попробовать создать свою «симфонию».
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Разработчики специальной программы собрали данные со спутников NASA, перевели цвета морей и океанов в ноты и «озвучили» изображения. Уже можно послушать треки Берингова моря, Индийского океана, Кораллового моря и реки Рио-де-ла-Плата.
Программа была создана в сотрудничестве с Райаном Вандермюленом, спутниковым океанографом NASA в Лаборатории экологии океана имени Годдарда. В ней масштабировали спутниковые данные, выделили цветные каналы и присвоили каждому определенный звук. Так из цветных фотографий сложилось несколько симфоний.
Олеся Маевская