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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: выброшенный в море пластик может стать новым источником антибиотиков

Чем больше пластика — тем больше новых полезных бактерий.

Источник: unsplash.com

Американское микробиологическое общество опубликовало результаты нового исследования, проведенного молодыми студентами-биологами в сотрудничестве с Океанографическим институтом Скриппса.

Океанологи и биологи нашли пять видов бактерий, которые производят антибиотики из выброшенного в море пластика. Природные противомикробные препараты справились с широко распространенными бактериями и двумя резистентными штаммами. Среди новых источников антибиотиков штаммы бактерий Bacillus, Phaeobacter и Vibrio.

По оценкам ученых, ежегодно в океан попадает от 5 до 13 миллионов тонн пластика. Образовавшиеся на них микробы могут создавать целые экосистемы. Скопления пластикового мусора богаты биомассой и, следовательно, могут стать отличной площадкой для производства антибиотиков.

«Учитывая нынешний кризис антибиотиков и рост количества супербактерий, важно искать альтернативные источники новых противомикробных препаратов. Мы надеемся продолжить исследования и детально охарактеризовать обнаруженные организмы и антибиотики, которые они производят», — заявила ведущий автор научной работы Андреа Прайс.

Олеся Маевская

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