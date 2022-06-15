10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
Спецоперация на Украине
11:21 (мск), источник: Газета.Ру

Зоологи выяснили, зачем кошки грызут кошачью мяту

Кошки грызут и рвут листья кошачьей мяты, потому что это приводит к наиболее эффективному отпугиванию насекомых за счет содержащихся в листьях веществ, считают зоологи из Университета Иватэ в Японии. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале iScience.

Источник: Eric Han/CC0

Листья кошачьей мяты и не менее любимой кошками актинидии содержат иридоиды, вещества, которые отпугивают вредителей от растений — в частности, непеталактол и непеталактон. Когда кошки рвут или жуют листья, это приводит к обильному выделению этих веществ, а также влияет на их соотношение в листьях.

«Непеталактол составляет более 90% от общего количества иридоидов в неповрежденных листьях, но в поврежденных его доля снижается примерно до 45%, поскольку количество других иридоидов значительно увеличивается», — пояснили исследователи.

Когда исследователи наносили на пластиковые тарелки ту же смесь иридоидов, что вырабатывается при повреждении листьев, подопытные кошки активно реагировали на запах, лизали и грызли тарелки, что говорит об инстинктивной природе их интереса к кошачьей мяте — животных привлекали сами вещества, хотя растения поблизости не было.

Ранее эта же исследовательская группа предположила, что кошачья мята может привлекать кошек именно из-за своей способности отпугивать насекомых, в частности, комаров. Теперь же они сделали вывод, что поведение кошек, по-видимому, направлено на то, чтобы сделать мяту максимально эффективным репеллентом, добившись наиболее активного высвобождения иридоидов.

В перспективе авторы работы намерены выяснить, какие именно гены влияют на реакцию кошек на кошачью мяту, почему не все представители кошачьих проявляют к ней интерес и почему его не проявляют другие животные.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Трамп обвинил комиссию по штурму Капитолия в попытке не допустить его к следующим выборам
Пушилин запросил у России дополнительные силы на фоне обстрелов Донецка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь